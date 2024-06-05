Российский университет попал в топ-100 лучших вузов мира

МГУ попал в зарубежный рейтинг в восьмой раз.

Московский государственный университет включен в рейтинг лучших вузов мира. Среди 100 ведущих учебных заведений МГУ занимает 94-ю строчку.

Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds, в прошлом году российский вуз был на 87-м месте. Первое место в этот раз занял Массачусетский технологический институт, затем идет Имперский колледж Лондона.