Российский университет попал в топ-100 лучших вузов мира

МГУ попал в зарубежный рейтинг в восьмой раз.
Московский государственный университет включен в рейтинг лучших вузов мира. Среди 100 ведущих учебных заведений МГУ занимает 94-ю строчку.
Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds, в прошлом году российский вуз был на 87-м месте. Первое место в этот раз занял Массачусетский технологический институт, затем идет Имперский колледж Лондона.
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