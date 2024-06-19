В Госдуме отреагировали на идею ввести верхний порог возраста для управления автомобилем

Депутат Толстой считает, что подобные ограничения излишни.

Предложение общественников запретить людям старше 70 лет садиться за руль является дискриминацией, считает депутат Госдумы Пётр Толстой. Парламентарий заявил, что и в 90 лет можно хорошо управлять автомобилем.

Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации, — цитирует депутата Тг-канал Shot.

Пётр Толстой добавил, что необходимо наоборот расширять возможности для вождения автомобилей.

Ранее об инициативе ввести верхний порог возраста для управления автомобилем высказались и в Минздраве.