Бдительный росгвардеец задержал разыскиваемого преступника в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудник отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время 18 июня около 13:50 задержал разыскиваемого вора-рецидивиста на Приморской улице в Выборге.

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Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Вычислить злоумышленника помогла ориентировка. Росгвардеец задержал 32-летнего злоумышленника и передал его коллегам, оперативно прибывшим на место происшествия.

Преступник находился в розыске за кражи товаров из сетевого супермаркета на Батарейной улице в Выборге. Ранее был судим за кражу, грабеж и угрозу убийством.

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