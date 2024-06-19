Бдительный росгвардеец задержал разыскиваемого преступника в Выборге

Сотрудник отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время 18 июня около 13:50 задержал разыскиваемого вора-рецидивиста на Приморской улице в Выборге.
Вычислить злоумышленника помогла ориентировка. Росгвардеец задержал 32-летнего злоумышленника и передал его коллегам, оперативно прибывшим на место происшествия.
Преступник находился в розыске за кражи товаров из сетевого супермаркета на Батарейной улице в Выборге. Ранее был судим за кражу, грабеж и угрозу убийством.
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