Бдительный росгвардеец задержал разыскиваемого преступника в Выборге

Сотрудник отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время 18 июня около 13:50 задержал разыскиваемого вора-рецидивиста на Приморской улице в Выборге.

Вычислить злоумышленника помогла ориентировка. Росгвардеец задержал 32-летнего злоумышленника и передал его коллегам, оперативно прибывшим на место происшествия.

Преступник находился в розыске за кражи товаров из сетевого супермаркета на Батарейной улице в Выборге. Ранее был судим за кражу, грабеж и угрозу убийством.