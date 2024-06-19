Ленобласть накроют проливные дожди

МЧС предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе.
Во второй половине дня 19 июня в Ленинградской области пройдут сильные дожди, местами ожидаются ливни. Как сообщает региональное МЧС, ухудшение погодных условий прогнозируются в период с 15 до 18 часов.
Местных жителей простят воздержаться от походов в лес, прогулок у водоемов и поездок по городу. Из-за сложных погодных условий повышается вероятность ДТП, повреждений ЛЭП и объектов ЖКХ.
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