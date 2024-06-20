Аналитик раскрыл истинную цель банков, улучшающих условия по вкладам

Некоторые банки подняли доходность вкладов до 20% при том, что ЦБ сохранил ключевую ставку.

Массовое повышение ставок по вкладам российскими банками вызвано стремлением получить прибыль. Привлеченные средства финансовые организации в итоге будут выдавать в виде кредитов под увеличенные проценты. Такое мнение выразил экономист Денис Астафьев в интервью с «МК».

Банки привлекают ликвидность для получения денежных средств, которые затем направляют на выдачу кредитов под более высокие проценты, — заявил эксперт.