Аналитик раскрыл истинную цель банков, улучшающих условия по вкладам

Автор: Анастасия Щербакова
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Некоторые банки подняли доходность вкладов до 20% при том, что ЦБ сохранил ключевую ставку.

Массовое повышение ставок по вкладам российскими банками вызвано стремлением получить прибыль. Привлеченные средства финансовые организации в итоге будут выдавать в виде кредитов под увеличенные проценты. Такое мнение выразил экономист Денис Астафьев в интервью с «МК».

Банки привлекают ликвидность для получения денежных средств, которые затем направляют на выдачу кредитов под более высокие проценты, — заявил эксперт.
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13.06.2024 146
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