Эксперты рассказали, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы позволить себе автокредит

Доход, который позволил бы заемщику обслуживать кредит на машину, вырос за год на 15%.

На сегодняшний день россияне, желающие купить автомобиль в кредит, должны зарабатывать 116,8 тыс. рублей. Такой уровень доходов позволит без особых сложностей обслуживать долг, заявили в Национальное бюро кредитных историй.

Как пишет «РГ», ссылаясь на аналитиков, за год доход, который позволил бы гражданам обслуживать кредит на машину, вырос на 15%.

В марте 2023 года показатель находился на уровне 102 тыс., а в декабре того же года — уже 121,2 тыс. руб. Выходит, что за год он вырос на 14,6%, — указано в материале.