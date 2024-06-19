В Финляндии хотят лишать ВНЖ безработных иностранцев

Строгая мера коснется тех лиц, кто не работает более трех месяцев.

Финские власти обсуждают лишение вида жительство трудовых мигрантов, которые не работают на протяжении более трех месяцев. Соответствующий законопроект уже готов и направлен на общественные обсуждения.

Как сообщает финская пресса, эксперты уже раскритиковали документ, отметив, что трех месяцев не всегда достаточно для того, чтобы найти работу.

Исключением станут лишь стартап-предприниматели, а также иностранцы, находящиеся в стране более двух лет. Этим категориям мигрантов позволят быть безработными на протяжении полугода.