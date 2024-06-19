Город в Ленобласти на две недели останется без горячей воды

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на коммуникациях.

В Киришах с 8 по 21 июля включительно будет прекращена подача горячей воды в связи с проведением ремонтных работ на Киришской ГРЭС, а также на тепловых сетях города. Об этом сообщает МП «Жилищное хозяйство».

Включение горячего водоснабжения будет проводиться поэтапно с 22.07.2024 года, — указано в сообщении.