Город в Ленобласти на две недели останется без горячей воды

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на коммуникациях.
В Киришах с 8 по 21 июля включительно будет прекращена подача горячей воды в связи с проведением ремонтных работ на Киришской ГРЭС, а также на тепловых сетях города. Об этом сообщает МП «Жилищное хозяйство».
Включение горячего водоснабжения будет проводиться поэтапно с 22.07.2024 года, — указано в сообщении.
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