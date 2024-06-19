Сотрудники ДПС сопроводили роженицу до медучреждения в Петербурге

В Санкт-Петербурге 13 июня экипаж ДПС сопроводил роженицу до роддома. Женщина поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за отзывчивость 19 июня в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По ее словам, нужно было быстро доехать в определенный роддом, который подходил ей под медпоказаниям. Времени было мало, а утром ЗСД стояло в пробке.

Экипаж ДПС сперва сопровождал машину с роженицей. Поняв, что транспорт не успевает, женщину пересадили в служебный автомобиль и доставили, куда нужно.

«Мы вот не могли сами ехать полтора часа в пробке, и то время которое сотрудники нам сэкономили, сыграло в нашу пользу. Пришлось попросить сотрудников, которые встретились нам по пути, объяснив всю серьезность ситуации», – рассказала женщина