Полицейские раскрыли убийство мужчины, расчлененное тело которого нашли в 2019 году в Синявино

В Петербурге задержали 53-летнюю женщину, расправившуюся с сожителем и расчленившую его пять лет назад.

Расчлененное тело было найдено в сентябре 2019 года в 15 метрах от трассы «Кола» около поселка Синявино в Кировском районе Ленобласти. Было возбуждено дело об убийстве, однако личность подозреваемого тогда установить не удалось.

Уже в 2024 году следователи выяснили, что 17 августа 2019 года задержанная поссорилась с сожителем, ударила его ножом в живот и расчленила. Спрятать останки ей помог 49-летний брат, он также задержан. Расследование уголовного дела продолжается.