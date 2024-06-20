Прокуратура Ленобласти впервые в России потребовала от мобильного оператора возместить ущерб от мошенников

Автор: Гузель Галимова
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Прокуратура Ленобласти подала первый в России иск о взыскании с мобильного оператора похищенных телефонными мошенниками денег.

Как сообщает, заявление подано в защиту прав 84-летнего жителя Ломоносовского района. Он лишился денег после звонка телефонных мошенников. По данным издания 47news, речь об операторе «Мегафон», сумма ущерба 250 тысяч рублей. Помимо возмещения похищенного, прокуратура требует компенсации морального вреда.

«Подобный способ защиты прав пострадавших ранее не использовался в правоприменительной практике. Таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми при бездействии сотовых операторов», — сообщили в ведомтсве.

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