Мошенники стали запугивать россиян просрочками по ипотекам

Автор: Анастасия Щербакова
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Аферисты придумали новую схему для обмана россиян.

В ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты, представляясь сотрудниками банков, запугивают потенциальную жертву о якобы наличии у нее просрочки.

Незнакомец на том конце трубки при этом утверждает, что проблему можно решить, если жертва вышлет данные СНИЛС и код из СМС. Правда, после этого у человека возникают уже реальные трудности — так аферисты получают доступ к Госуслугам жертвы, а затем и к онлайн-банкингу.

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14.06.2024 123
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