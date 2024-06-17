Мошенники стали запугивать россиян просрочками по ипотекам

Аферисты придумали новую схему для обмана россиян.

В ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты, представляясь сотрудниками банков, запугивают потенциальную жертву о якобы наличии у нее просрочки.

Незнакомец на том конце трубки при этом утверждает, что проблему можно решить, если жертва вышлет данные СНИЛС и код из СМС. Правда, после этого у человека возникают уже реальные трудности — так аферисты получают доступ к Госуслугам жертвы, а затем и к онлайн-банкингу.