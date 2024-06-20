В Петербурге и Ленобласти неплательщиков за электричество начали вносить в график отключения

«Петербургская сбытовая компания» запустила новый сервис.

Собственников, недоплачивающих счета за электроэнергию, будут вносить в специальный график отключения. Об этом сообщает «Петербургская сбытовая компания».

Новшество станет очередным инструментом для информирования неплательщиков о наличии задолженности. График будет обновляться каждый месяц.

Чтобы проверить, является ли собственник должником, достаточно ввести абонентский номер, указанный в квитанции, на сайте «Петербургской сбытовой компании».

Жителям регионов также напомнили, что в случае неуплаты электроэнергии собственник должен не только погасить задолженность, но и оплатить работу по отключению и возобновлению услуг (2950 рублей).

К слову, кроме графика отключения в регионах существуют и другие методы уведомления потребителей: автоматический или живой обзвон, СМС-сообщения и e-mail-уведомления