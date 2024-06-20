В Госдуме одобрили закон, вводящий новый акциз на табак

Документ прошел первое чтение 20 июня.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон об акцизах никотиновое сырье и бестабачные смеси. Согласно документу, новые сборы хотят ввести с 2025 года.

Законопроект устанавливает акциз на никотиновое сырье со следующего года в размере 2,2 рубля за миллиграмм, с 2026-го — 2,3 рубля, а с 2027 года 2,4 рубля. Тем временем на бестабачные смеси для нагревания сборы также будут увеличиваться каждый год и составят 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм, соответственно.