В Госдуме одобрили закон, вводящий новый акциз на табак

Автор: Анастасия Щербакова
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Документ прошел первое чтение 20 июня.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон об акцизах никотиновое сырье и бестабачные смеси. Согласно документу, новые сборы хотят ввести с 2025 года.

Законопроект устанавливает акциз на никотиновое сырье со следующего года в размере 2,2 рубля за миллиграмм, с 2026-го — 2,3 рубля, а с 2027 года 2,4 рубля. Тем временем на бестабачные смеси для нагревания сборы также будут увеличиваться каждый год и составят 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм, соответственно.

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17.06.2024 155
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