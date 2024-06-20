Уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца передадут в Москву.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении мигранта-нелегала, орудовавшего во Всеволожске, в центральный аппарат ведомства.

Согласно материалам расследования, иностранец на протяжении пяти лет кошмарил прохожих на улицах Всеволожска, угрожая им пистолетом.

Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. инициировать передачу уголовного дела в следственные органы регионального подразделения ведомства, — указано в сообщении.