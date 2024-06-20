С сайта Олимпиады-2026 пропало фото российский фигуристки

До недавних пор на портале была размещена фотография Евгении Медведевой.
Международный олимпийский комитет (МОК) удалил фотографию российской фигуристки Евгении Медведевой с официального сайта Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане.
Как сообщает Sports.ru, также с портала пропали фотографии советских фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
Теперь на заглавной странице раздела размешено фото фигуристки Каролины Костнер из Италии.
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