С сайта Олимпиады-2026 пропало фото российский фигуристки

До недавних пор на портале была размещена фотография Евгении Медведевой.

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил фотографию российской фигуристки Евгении Медведевой с официального сайта Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане.

Как сообщает Sports.ru, также с портала пропали фотографии советских фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Теперь на заглавной странице раздела размешено фото фигуристки Каролины Костнер из Италии.