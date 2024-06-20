Крупный китайский автобренд запретил поставки своих машин в Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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Ограничения начнут действовать с 30 июня.

Китайская компания Zeekr запретила поставки своих автомобилей в Россию. Об этом сообщает «Автовзгляд». Соответствующие уведомления бренд уже разослал дилерам.

Руководитель компании Premium Collection Вячеслав Вердыш в беседе с 74.ru отметил, что Zeekr и так официально не поставлялись в Россию. Импорт осуществлялся через физических лиц. Сохранится ли такая возможность после 30 июня, неизвестно.

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