В российском сегменте интернета произошел крупный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам банков, мессенджерам и соцсетям.
Национальная система платежных карт (НСПК) подверглась DDoS-атаке, в результате чего пользователи столкнулись с проблемами при проведении платежей, в том числе через СБП, передает «Коммерсантъ». Также сбои затронули работу ряда крупных российских банков и операторов связи.
Согласно данным портала Downdetector, о проблемах в работе НСПК пожаловались 592 пользователя. Еще 610 сообщений было связано с нарушениями в функционировании СБП.
Кроме того, сбои в работе были зафиксированы у таких крупных банков, как ВТБ, Сбер и Альфа-банк. Также пользователи столкнулись с проблемами при использовании Telegram, «ВКонтакте» и услуг крупных операторов связи.
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20.06.2024 40