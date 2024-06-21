Мужчина свесил двухлетнего ребенка головой вниз из окна 13-го этажа в Петербурге – видео

Заведено уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина свесил двухлетнюю девочку из окна 13-го этажа дома 5/6 на улице Белышева в Санкт-Петербурге.

Сообщение о случившемся поступило 19 июня. На момент прибытия полиции в квартире находились 36-летняя хозяйка, ее двухлетняя дочь и 36-летний сожитель. На теле матери и ребенка были побои.

Между сожителями произошла ссора. Мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил его из окна головой вниз, после чего вернул обратно. Полиции он заявил, что сделал это, чтобы «привести в себя» мать девочки. По его словам, женщина была пьяна и устроила истерику.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти