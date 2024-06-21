Сербия может сняться с Евро-2024 из-за Албании и Хорватии. Их болельщики скандируют «Убей сербов»

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Сурбатович может снять сборную страны с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их фанатов в адрес сербов.

Йован Сурбатович утверждает, что на 59-й минуте игры сборных Хорватии и Албании 19 июня болельщики обеих команд скандировали «Убей, убей, убей серба».

«То, что произошло, возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований», – заявил Йован Сурбатович

После матча оскорбительную кричалку в адрес сербов и македонцев выкрикнул албанский форвард Мирлинд Даку. Федерация футбола Северной Македонии отреагировала на действия футболиста. Там призвали албанца публично извиниться, а соответствующие учреждения – принять дисциплинарные меры.

Также перед матчем первого тура Евро между Сербией и Англией в Гельзенкирхене англичане и албанцы напали на бар с сербами.