Южнокорейские военные открыли огонь по солдатам Северной Кореи

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР при попытке пересечения границы. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Военнослужащие из Северной Кореи пересекли демаркационную линию 20 июня около 11:00. После предупредительных выстрелов они вернулись в пределы своего государства.

Это стало третьим случаем нарушением границы за месяц. Группы северокорейских солдат по 20-30 человек пытались пересечь демаркационную линию на других участках 9 и 18 июня.