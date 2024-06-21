Южнокорейские военные открыли огонь по солдатам Северной Кореи

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Армия
Фото: Baltphoto.ru

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР при попытке пересечения границы. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Военнослужащие из Северной Кореи пересекли демаркационную линию 20 июня около 11:00. После предупредительных выстрелов они вернулись в пределы своего государства.

Это стало третьим случаем нарушением границы за месяц. Группы северокорейских солдат по 20-30 человек пытались пересечь демаркационную линию на других участках 9 и 18 июня.

Вам будет интересно
Южнокорейские военные открыли огонь по солдатам Северной Кореи корея
В США предложили создать новую ядерную державу возле границ России
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2547
Автор