Украинские СМИ: офицеры обвинили личного телохранителя Зеленского в захвате власти

Десять офицеров Управления госохраны Украины обвинили и. о. главы ведомства, личного телохранителя Владимира Зеленского Максима Донца в «самовольном захвате власти». Соответствующее обращение опубликовали украинские СМИ.

Как утверждают офицеры, после снятия с должности предыдущего руководителя Максим Донец, будучи его замом, самостоятельно издал указ о своем повышении. Это противозаконно и говорит о «самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе».

Авторы обращения заявили, что Максим Донец мешает сотрудникам исполнять их обязанности, приказывает заступать в наряд по охране первых лиц без оружия. Также по его «устному распоряжению» УГО передало все имеющиеся взрывчатые вещества. Кроме того, и. о. главы ведомства без объяснения причин перевел в резерв, фактически отстранив от службы, часть сотрудников, включая офицеров в звании полковников.

Обращение направлено Владимиру Зеленскому, спикеру Рады, генпрокурору и ряду руководителей правоохранительных органов.