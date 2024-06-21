За все 8 лет: в Госдуме раскрыли планы по индексации выплат работающим пенсионерам

Повышение выплат будет произведено с учетом всех индексаций с 2016 года, заявил депутат Исаев.
При индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля следующего года недополученная за предыдущие восемь лет сумма не пропадет. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.
Индексация работающим пенсионерам будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который им был бы положен с учетом всех индексаций (с 2016 года, когда она была приостановлена, — цитирует его ТАСС.
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