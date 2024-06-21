В МВД рассказали, как мошенники пытаются обманывать абитуриентов и их родителей

Аферисты пытаются убедить потенциальных жертв «гарантиями» поступления в желаемые учебные заведения.

На фоне начавшейся в России приемной кампании активизировались мошенники. Как предупредили в МВД, аферисты создают фейковые сайты и страницы в соцсетях, чтобы обманывать абитуриентов и их родителей перед поступлением в вузы.

Злоумышленники предлагают «гарантированное» зачисление на бюджетные места за относительно небольшую плату, но на деле только крадут персональные данные и деньги у доверчивых граждан.