Россиянам посоветовали не издеваться над мошенниками во время разговора

Аферисты могут использовать запись разговора и использовать ее против вас.

Куратор платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова советует не шутить над мошенниками во время телефонного разговора. Аферисты могут использовать запись беседы или ваш номер для различных незаконных схем, стремясь отомстить.

Вам позвонили, вы знаете, что это мошенник, и решили подшутить над ним <…> В ответ ваш номер себе записывают и начинают им прикрываться, звонить от вашего имени. Вы вроде как пошутили, а они потом причинили вам вред, — цитирует эксперта «Радио Спутник».