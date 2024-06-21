«Такого ещё не было»: грибники Ленобласти хвастаются трофеями с тихой охоты

В этом году лето преподнесло грибникам неожиданный сюрприз.

Грибники Ленинградской области активно хвастаются в соцсетях своими урожаями. По словам местных жителей, этим летом количество грибов в лесах просто огромное. Их настолько много, что любители тихой охоты ходят в лес по нескольку раз за день.

Такого ещё не было, чтоб столько грибов в это время, красных – косой коси! Внимание – начали расти белые! Мы 2 раза выносили из леса, ибо за раз не унести, — рассказала женщина в тематическом паблике «Грибы и грибники СПб».

В комментариях подписчики группы подтверждают слова женщины — в этом году количество грибов бьет все рекорды.