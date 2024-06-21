На трассе «Кола» снова перекроют автомобильное движение

Дорожные ограничения введут 23 июня.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 236-м километре трассы «Кола» будет ограничено автомобильное движение с 12:50 до 15:00 23 июня из-за разводки моста через реку Свирь. В этот временной промежуток здесь должен пройти барже-буксирный состав.

Если судно не успеет подойти к запланированному времени разводки, то мост разведут 24 июня в этот же временной интервал.