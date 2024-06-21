В Петербурге появится пять «умных» парковок

В Северной столице автоматизируют еще пять парковочных зон. Подрядчик уже определен по итогам конкурса.

В трех районах Санкт-Петербурге начнется модернизация пяти парковочных зон. Как сообщили в администрации города, подрядчик установит специальное оборудование для автоматизации парковочных зон.

Так, парковки оснастят видеокамерами для фиксации лиц автомобилистов и оборудованием для распознания госномеров. Также в обозначенных на карте ниже парковочных зонах появится система мониторинга свободных мест и управления заездом и выездом на парковку, голосовой модуль для связи с диспетчером и терминалы для оплаты разными способами.