В Петербурге появится пять «умных» парковок

В Северной столице автоматизируют еще пять парковочных зон. Подрядчик уже определен по итогам конкурса.
В трех районах Санкт-Петербурге начнется модернизация пяти парковочных зон. Как сообщили в администрации города, подрядчик установит специальное оборудование для автоматизации парковочных зон.
Так, парковки оснастят видеокамерами для фиксации лиц автомобилистов и оборудованием для распознания госномеров. Также в обозначенных на карте ниже парковочных зонах появится система мониторинга свободных мест и управления заездом и выездом на парковку, голосовой модуль для связи с диспетчером и терминалы для оплаты разными способами.
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20.06.2024 75