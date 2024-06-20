На дорогах Петербурга и Ленобласти пройдут рейды Госавтоинспекции

Они пройдут с 21 по 24 июня.

В конце июня Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Мероприятия продлятся с 21 по 24 июня.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена серьезная административная ответственность.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, такие действия влекут наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

В случае повторного совершения данного правонарушения, водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности.