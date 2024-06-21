Транспортное сообщение в Ленобласти усилят дополнительными поездами и автобусами на Троицу

Также изменится расписание некоторых пригородных маршрутов.

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщает, что 22 и 23 июня в регионе будут назначены дополнительные электрички и автобусы для перевозки пассажиров.

Так, 22 июня на маршруте «Финляндский вокзал — Мельничный Ручей» будут курсировать четыре дополнительных поезда в утренние и дневные часы. Аналогичные электрички назначены и на 23 июня, когда будет запущено шесть дополнительных рейсов.

Кроме того, 22 июня изменится расписание поездов «Финляндский вокзал — Сосново» и «Сосново — Финляндский вокзал». Также в эти дни будут введены электрички по маршруту «Финляндский вокзал — Парголово».

Администрация Выборгского района также сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов 22 и 23 июня. Маршрут №8А «улица Спичечная — Северное кладбище» будет курсировать с 8:00 до 15:00 с интервалом в 1 час 10 минут. Автобус №127А «автовокзал — кладбище в поселке Верхне-Черкасово» отправится 8 раз в течение дня.

Подробная информация представлена на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.