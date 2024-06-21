В Ломоносовском районе аварийные работы оставят жителей без воды

В населенных пунктах, где пройдут работы, организуют подвоз воды.

Аварийные работы на участке «Невского водопровода» в Ломоносовском районе Ленинградской области приведут к временному прекращению подачи холодной воды в ряде населенных пунктов.

Как сообщили в Леноблводоканале, работы начнутся с полудня 24 июня на участке от деревни Лаголово до поселка Ропша. В связи с этим будет прекращена подача холодного водоснабжения на срок от 2 до 3 дней.

Для жителей Русско-Высоцкого поселения организуют подвоз воды с 10:00 до 22:00. Три цистерны будут установлены у домов №5, №19 и №25. Абонентам СНТ «Московка» воду будут подвозить к посту охраны в те же часы.

В Яльгелево водоснабжение будут подавать из резервуаров по графику с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. Также там будет дежурить автоцистерна с 10:00 до 19:00 у Дома культуры.

Для жителей Низино воду будут подавать из резервуаров по аналогичному графику — с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. В деревне Узигонты подача воды будет организована в те же часы, а с 10:00 до 19:00 автоцистерна будет стоять у магазина «Пятерочка» на улице Детский, 1.