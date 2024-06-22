В Петербурге палестинец избил и изнасиловал женщину: СК РФ ищет и других жертв иностранца

Преступление мигрант совершил еще несколько месяцев назад.

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Палестины, избивший и надругавшийся над местной жительницей. Как сообщает следственный комитет, по данному факту возбуждено уголовное дело. Преступление мигрант совершил еще в январе этого года и ранее уже привлекался к ответственности аналогичные противоправные действия.

В связи с имеющейся информацией о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам 570-66-71, 579-01-17 или 02, — предает ведомство.