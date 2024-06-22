Экономист заявил о провальных попытках ЦБ сдержать инфляцию

Постоянное повышение ключевой ставки не только не помогает сдержать инфляцию, но и имеет обратный эффект, считает эксперт.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банку России не удалось сдержать инфляцию в стране. Принимаемых регулятором мер недостаток, отметил эксперт в эфире радио «КП».

Центральный банк заранее отметает все остальные сценарии, которые только возможны, и утверждает, что только его подход абсолютно правильный <…> У нас инфляция все еще 8,5 процентов в годовом выражении. Она не только не утихла, но еще и усилилась, — озвучил Беляев.