Ефремову предложили УДО в обмен на отправку в зону СВО — Shot

Общественники предложили артисту, отбывающему срок за смертельное ДТП, отправиться на фронт.

Организация «Ветераны России» намерена обратиться к администрации исправительного учреждения, в котором находится актер Михаил Ефремов. Как утверждает Телеграм-канал Shot, общественники хотят предложить актеру отправиться в зону СВО в обмен на условно-досрочное освобождение.

Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь, — заявил лидер движения Ильдар Резяпов.