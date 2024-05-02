«Он умирает»: близкие Ефремова заявили о наличии у актера серьезной болезни

Подруга актера, отбывающего наказание за смертельное ДТП, считает, что он понес достаточное наказание.

Близкая приятельница Михаила Ефремова Татьяна Беркович заявила о тяжелом недуге, которым страдает актер. Подруга артиста отмечает, что здоровья у него почти не осталось.

Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал, — цитирует Беркович «СтарХит».