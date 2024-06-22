В Петербурге мужчина избил ребенка и пытался затолкать его в машину — видео

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Действия мужчины уже проверяют следователи.

В Санкт-Петербурге следственный комитет инициировал проверку в отношении местного жителя, избившего ребенка на улице и пытавшегося затолкнуть его в своей автомобиль.

Как выяснил Mash на Мойке, инцидент произошел 21 июня в одном из дворов Красносельского района города. Мужчина схватил 10-летнего мальчика, повалил его на землю и нанес несколько ударов по лицу. Ребенок при этом пытался сопротивляться.

На выручку ребенку пришла неравнодушная женщина.

Агрессор уже вышел на связь в соцсетях и оправдал свой поступок тем, что мальчик и его друзья несколько дней не давали покоя, ломая подоконник. Мужчине грозит ответственность сразу по двум статьям УК РФ — хищение человека и незаконное лишение свободы.