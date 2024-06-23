Зачем России слабый рубль?  

Правительство смягчило нормативы продажи валютной выручки экспортерами для ослабления рубля, обеспечения стабильности внешнеторговых операций и макроэкономики.
Об этом рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», – рассказал Михаил Гордиенко.
По мнению экономиста, власти будут стремиться удерживать рубль в запланированных Минэкономразвития рамках. Это 90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года.
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31.12.2023 1212