Водитель иномарки сгорел заживо после ДТП в Приозерском районе

Смертельное ДТП произошло 22 июня в 21:10 на 75-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе.

Saab-9000 под управлением 33-летнего водителя свернул с дороги на прилегающую стоянку. У автомобиля возникли проблемы с тормозной системой.

Иномарка наехала на грузовой Shacman, который стоял на краю проезжей части, и загорелась. Водитель сгорел в автомобиле, его 32-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.