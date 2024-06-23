Водитель иномарки сгорел заживо после ДТП в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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Смертельное ДТП произошло 22 июня в 21:10 на 75-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе.

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Фото: t.me/spb_police78

Saab-9000 под управлением 33-летнего водителя свернул с дороги на прилегающую стоянку. У автомобиля возникли проблемы с тормозной системой.

Иномарка наехала на грузовой Shacman, который стоял на краю проезжей части, и загорелась. Водитель сгорел в автомобиле, его 32-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

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