Молодой водитель иномарки ударил пешехода и выстрелил в него в Репино

Автор: Сергей Агутин
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Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

Ночью 23 июня на пешеходном переходе в Репино 20-летний водитель автомобиля марки Toyota поссорился с 30-летним пешеходом. Мужчина из иномарки сначала ударил оппонента по лицу, затем выстрелил в него из пневматического пистолета.

С ранением пострадавший обратился к врачам. После оказания первой помощи его отпустили лечиться амбулаторно.

Водитель задержан и доставлен в полицию. В отношении злоумышленника составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.

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21.05.2022 15707
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