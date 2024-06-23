Молодой водитель иномарки ударил пешехода и выстрелил в него в Репино

Ночью 23 июня на пешеходном переходе в Репино 20-летний водитель автомобиля марки Toyota поссорился с 30-летним пешеходом. Мужчина из иномарки сначала ударил оппонента по лицу, затем выстрелил в него из пневматического пистолета.
С ранением пострадавший обратился к врачам. После оказания первой помощи его отпустили лечиться амбулаторно.
Водитель задержан и доставлен в полицию. В отношении злоумышленника составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.
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