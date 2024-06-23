Наемного убийцу задержали в Петербурге  

В Санкт-Петербурге СОБР «Гранит» Росгвардии провел операцию по задержанию наемного убийцы.
Следствие полагает, что злоумышленник совершил три заказных убийства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за которые получил денежное вознаграждение. Кроме того, он убил человека в октябре 1994 года.
При содействии офицеров СОБРа был проведен обыск по месту жительства подозреваемого. Нашли и изъяли патроны калибра 7,62 мм.
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