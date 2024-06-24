Электросамокаты снова запретят в Петербурге на время крупных событий

Движение средств индивидуальной мобильности будет запрещено в нескольких районах Петербурга во время проведения «Алых парусов» и Петербургского международного юридического форума.
Так, во время проведения XII Петербургского международного юридического форума с 00:00 26 июня по 16:00 28 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов Петербурга будет запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах с электродвигателем.
Аналогичный запрет будет действовать и на время проведения праздника выпускников «Алые паруса» — с 16:00 28 июня по 12:00 29 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга.
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