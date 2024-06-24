Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге со сдачей в 2024 году, доступной для покупки на момент подготовки публикации, составила 3,86 миллиона рублей.  

Речь идет о недвижимости площадью 19 квадратных метров. За период с января по июнь минимальная стоимость покупки студии со сдачей в 2024 году в городе увеличилась на 14 %, или 460 тысяч рублей.

Самая дорогая квартира-студия в Санкт-Петербурге со сдачей в 2024 году выставлена на продажу за 11,6 миллиона рублей. Метраж – 33,8 квадрата.

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