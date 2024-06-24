Юный житель Луги склонил другого подростка к наркотикам  

Лужская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 17-летнего фигуранта уголовного дела. Он был признан виновным по статье «Склонение к потреблению психотропного вещества несовершеннолетнего лица».

Следствие установило, что марте 2024 года в Луге молодой человек склонил другого 17-летнего подростка к принятию психотропного вещества. Он предложил ему наркотик и убедил его личным примером.

Суд назначил молодому человеку три года колонии. Уточняется, что в процессе было учтено мнение государственного обвинителя и позиция самого фигуранта, признавшего вину.