Юный житель Луги склонил другого подростка к наркотикам  

Лужская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 17-летнего фигуранта уголовного дела. Он был признан виновным по статье «Склонение к потреблению психотропного вещества несовершеннолетнего лица».
Следствие установило, что марте 2024 года в Луге молодой человек склонил другого 17-летнего подростка к принятию психотропного вещества. Он предложил ему наркотик и убедил его личным примером.
Суд назначил молодому человеку три года колонии. Уточняется, что в процессе было учтено мнение государственного обвинителя и позиция самого фигуранта, признавшего вину.
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