Россиянам назвали ядовитые ягоды, встречающиеся в лесах

Роспотребнадзор назвал распространенные в лесах страны виды растений, имеющих ядовитые плоды.

Среди наиболее ядовитых растений специалисты называют ландыш, наперстянку, ягоду вороньего глаза, волчеягодник, белладонну и паслен сладко-горький. Все части этих растений представляют серьезную угрозу для человека.

Ландыш. Все части растения ядовитые. Оказывает токсическое воздействие на сердце.

Наперстянка. Как и у ландыша, все части растения ядовитые.

Ягода вороньего глаза. Похожа на чернику, но в отличие от нее ягода на растении одна.

Волчеягодник или Дафна. Можно получить тяжелейшее отравление.

Белладонна или красавка. Близкое знакомство с ней также грозит серьезным отравлением.

Паслен сладко-горький. Эти ягоды похожи на маленькие помидорки, однако употребление в пищу даже небольшого количества может нанести серьезный вред здоровью.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют изучить внешний вид ядовитых растений и собирать только известные вам ягоды. Также важно не оставлять малышей без присмотра в лесу, парках и садах.