Петербуржец лишился автомобиля из-за 558 неоплаченных штрафов

Судебные приставы арестовали иномарку петербуржца, который накопил 558 неоплаченных штрафов.
Суммарно водитель скопил штрафов на сумму 616 тыс. рублей. Также к общей сумме долга прибавили исполнительский сбор за неисполнение требований в срок, всего 700 тыс. рублей.
Придя к петербуржцу-должнику по месту жительства, судебные приставы арестовали его Kia Rio и отправили машину на спецстоянку. Вернуть автомобиль мужчина сможет только после того, как полностью погасит долг. Также ему необходимо заплатить за эвакуатор и парковку на стоянке.
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