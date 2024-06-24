Петербуржец лишился автомобиля из-за 558 неоплаченных штрафов

Судебные приставы арестовали иномарку петербуржца, который накопил 558 неоплаченных штрафов.

Суммарно водитель скопил штрафов на сумму 616 тыс. рублей. Также к общей сумме долга прибавили исполнительский сбор за неисполнение требований в срок, всего 700 тыс. рублей.

Придя к петербуржцу-должнику по месту жительства, судебные приставы арестовали его Kia Rio и отправили машину на спецстоянку. Вернуть автомобиль мужчина сможет только после того, как полностью погасит долг. Также ему необходимо заплатить за эвакуатор и парковку на стоянке.