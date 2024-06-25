В Ленобласти пройдут учения по ликвидации ЧС, вызванных взрывом бытового газа

Местных жителей просят сохранить спокойствие.
МЧС Ленинградской области анонсировало проведение учений регионе 26 июня. Спасатели будут отрабатывать меры реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные взрывом бытового газа в многоквартирных жилых домах.
Обращаем Ваше внимание на то, что 26 июня в Ленинградской области будут проводиться тактико-специальные учения по отработке вопросов реагирования органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывом газового оборудования в многоквартирных жилых домах, — указано в сообщении.
Жителей и гостей 47-го региона просят сохранять спокойствие.
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