Путевки в Северную Корею из России подорожали на 15%

Автор: Анастасия Щербакова
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Стоимость отдыха в КНДР на одного человека сейчас составляет почти 100 тысяч рублей.

Цены на поездки в Северную Корею из России выросли за год на 15%. Согласно подсчетам Телеграм-канала Shot, чтобы съездить в республику, туристам из РФ придется заплатить почти 100 тысяч рублей.

Однако граждане РФ могут хорошо сэкономить, если путешествовать в составе большой туристической группы. При отправлении 16 человек и более отдых будет стоить уже порядка 71 тысячи рублей.

В стоимость путевки входит перелет из Владивостока, отель, питание три раза в день, трансфер, экскурсии и услуги гида.

Правда, отдельно придется оплатить визу в республику стоимостью пять тысяч рублей.

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17.06.2024 223
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