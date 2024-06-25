Госдолг России оказался одним из самых низких среди стран «большой двадцатки»

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошлый год России удалось значительно снизить государственный долг среди стран G20.

За 2023 год госдолг России уменьшился заметно выше, чем у других стран «большой двадцатки» (G20).

Как пишет РИА Новости, РФ сократила государственный долг на 12% — до 285 млрд долларов. Затем расположилась Аргентина (минус 7%; $371 млрд) и Япония (минус 4%; $9,1 трлн).

При этом у Мексики, Бразилии, Индии, США, Китая и Великобритании долговые обязательства наоборот стали больше.

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20.06.2024 167
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