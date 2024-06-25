Госдолг России оказался одним из самых низких среди стран «большой двадцатки»

За прошлый год России удалось значительно снизить государственный долг среди стран G20.
За 2023 год госдолг России уменьшился заметно выше, чем у других стран «большой двадцатки» (G20).
Как пишет РИА Новости, РФ сократила государственный долг на 12% — до 285 млрд долларов. Затем расположилась Аргентина (минус 7%; $371 млрд) и Япония (минус 4%; $9,1 трлн).
При этом у Мексики, Бразилии, Индии, США, Китая и Великобритании долговые обязательства наоборот стали больше.
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