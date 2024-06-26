На российском ТВ перезапустят комедийное шоу «6 кадров»

Уже известно, что первый сезон будет состоять из 20 серий.
Российское комедийное скетч-шоу «6 кадров» может получить ремейк. О планах перезапустить некогда популярную передачу пишет Телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Сценарием нового сезона займутся Вячеслав Дусмухаметов и Александр Жигалкин, ранее работавшие над оригинальным шоу.
Предварительно известно, что первый сезон будет состоять из 20 серий. При этом информации об актерском составе пока нет.
Вам будет интересно
Олег Огий умер на 68-м году жизни. Скончался актер Олег Огий, известный по съемкам в российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и...
24.06.2024 129