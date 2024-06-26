На российском ТВ перезапустят комедийное шоу «6 кадров»

Уже известно, что первый сезон будет состоять из 20 серий.

Российское комедийное скетч-шоу «6 кадров» может получить ремейк. О планах перезапустить некогда популярную передачу пишет Телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Сценарием нового сезона займутся Вячеслав Дусмухаметов и Александр Жигалкин, ранее работавшие над оригинальным шоу.

Предварительно известно, что первый сезон будет состоять из 20 серий. При этом информации об актерском составе пока нет.