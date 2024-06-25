РЖД усилит маршрут «Москва-Санкт-Петербург» и обратно дополнительными «Сапсанами»

В компании зафиксировали 100-процентную загрузку поездов по многим направлениям, поэтому было решено выделить дополнительные составы.

РЖД увеличили количество поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. В июле между столицами будут курсировать дополнительные составы.

В выходные дни (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля) будут курсировать дополнительные рейсы под номерами:

♦ №786 из Москвы в Санкт-Петербург;

♦ №763 из Санкт-Петербурга в Москву.

Также за счёт сдвоенных составов увеличиваем число мест в поездах: №754 (кроме 7 июля), №777 (кроме 6 июля), №780 и №767 (отправлением в будние дни), — указано в сообщении компании.